Жительница Бурятии отметила 90-летие

2 июня 90-летний юбилей отметила жительница села Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии Федосья Корнеевна Андреева.Федосья Корнеевна родилась и всю жизнь прожила в Большом Куналее. В годы репрессий расстреляли её отца; когда его не стало, и без того нелёгкая жизнь семьи стала ещё тяжелее.Отучившись несколько лет в школе, Федосья пошла работать в колхоз. Вместе со своими сверстниками - маленькими детьми 7-8 лет - летом пасла овец и баранов, а зимой сакманила, принимала ягнят, гоняла скот на Булыки, за 70 километров от дома.- Шибко было трудно. Пахали плугами, а полынь не отвеивалась. Вместе со старухами все поля проходили, убирали сорняки. Бывало, капусту садили, а мы бегали с ведёрками и приливали. На конях копна возили. Всё делали... - вспоминает Федосья Корнеевна.В дальнейшем, работая в колхозной бригаде, она косила траву, стригла баранов, выращивала капусту и делала ещё очень много дел. Федосья Корнеевна всегда была очень удалая, всегда во всём успевала.- Раньше, как вспомню, баба Феня успевала и баран пасти, и варежки вязать. Сама всегда красила дом, ухаживала за садом и огородом, - рассказала глава поселения Галина Мальцева.В браке у Федосьи Корнеевны не было детей. Но сегодня бабушку навещают её любимые племянники. Долгожительница до сих пор сама возделывает огород и делает всю работу по дому. Любит пошутить и не теряет оптимизма.Именинницу поздравили заместитель главы района по социальному развитию Людмила Бурдуковская, глава сельского поселения «Большекуналейское» Галина Мальцева и начальник отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району Светлана Ошуркова. Они передали именные поздравления от президента Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта, подарки от районной и сельской администраций.