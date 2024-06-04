В районе Бурятии дети ездят на экзамены по ужасной дороге



Жители Баргузинского района Бурятии жалуются на дорогу, по которой ученики СОШ в селе Уро ездят на экзамены. Добираются они туда на школьном автобусе.



- От Читкана до Уро – ужас. Невыносимо ехать. Почему, когда грейдируется дорога от Баргузина до Уро, не могут захватить и этот участок? Не только же со стороны райцентра дети ездят на экзамены? – поинтересовались люди в группе «Баргузин-инфо.24/7».



Ситуацию прокомментировали в МАУ «Дорожное эксплуатационное управление». Там сообщили, что грейдер «физически не успевает».



- Засуха и гребёнка набивается в течение дня. Кроме того, нужно учесть, что необходимо обслужить дороги всего района и основная часть школьных автобусов идёт по маршруту от Баргузина до Уро, – отметили в учреждении.



