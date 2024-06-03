03 июня

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В Улан-Удэ отметят 225-летие Пушкина

В Улан-Удэ отметят 225-летие Пушкина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республике проведут поэтический салон на открытом воздухе

В 2024 году вся Россия празднует 225-летие со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина.

К празднику присоединится и столица Бурятии. 6 июня в Улан-Удэ, в сквере имени Пушкина отметят юбилей великого поэта. Начало мероприятия в 14:00, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В программе праздника: чтение стихов, песни, романсы, танцы, интерактивная викторина, отрывки и мини-спектакли по сказкам и романам поэта, арт-галерея, мастер-класс по каллиграфии и даже поэтический флэшмоб «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». В мероприятии примут участие поэты и писатели Бурятии, студенты технологического колледжа ВСГУТУ, колледжа искусств им. П.И. Чайковского», БРИЭТ, учащиеся школ искусств и другие.

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Улан-Удэ салон поэзия литература Бурятия

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