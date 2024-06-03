Там провалилось дорожное полотно
Сегодня с 15 до 16 часов в Улан-Удэ будет ограничено движение на улице Жердева, возле отделения Социального фонда.
Там дорожники будут восстанавливать дорожное полотно. Необходимость срочного ремонта возникла из-за провала грунта возле колодцев.
Из-за ограничения ожидаются пробки в районе ПОШ и «Выстрела».
- Возможно, из-за этого будет затруднено движение автомобилей, но рабочие постараются быстрее завершить работы, - сообщили в Муниципальном центре управления Улан-Удэ.
В Улан-Удэ на один час ограничат движение на улице Жердева
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Матери выплатили компенсацию морального вреда
В районах прошли разные мероприятия
До трёх в день
Появятся рейсы в Иркутск и Читу
Родные не могли ничего узнать о нём несколько месяцев
За неделю их число не изменилось
Сборную Бурятии представят 25 спортсменов
На фото представлена многодетная семья водителя группы задержания батальона вневедомственной охраны Олега Васильева
Ради чистой людям приходится ездить на источники за десятки километров
В Муйском районе возобновлён проезд по мосту через реку Муякан
Участие приняли 100 детей
Местные жители не могут дождаться своих посылок
Теперь их владельцу придётся раскошелиться
В Минобрнауки заявили, что все взносы должны быть только добровольными
Автомобильные пробки внесли коррективы в график движения