В Улан-Удэ на один час ограничат движение на улице Жердева

Там провалилось дорожное полотно



Сегодня с 15 до 16 часов в Улан-Удэ будет ограничено движение на улице Жердева, возле отделения Социального фонда.



Там дорожники будут восстанавливать дорожное полотно. Необходимость срочного ремонта возникла из-за провала грунта возле колодцев.



Из-за ограничения ожидаются пробки в районе ПОШ и «Выстрела».



- Возможно, из-за этого будет затруднено движение автомобилей, но рабочие постараются быстрее завершить работы, - сообщили в Муниципальном центре управления Улан-Удэ.



