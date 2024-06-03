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В Улан-Удэ на один час ограничат движение на улице Жердева

В Улан-Удэ на один час ограничат движение на улице Жердева
Общество,  Фото:МЦУ Улан-Удэ
Там провалилось дорожное полотно

Сегодня с 15 до 16 часов в Улан-Удэ будет ограничено движение на улице Жердева, возле отделения Социального фонда.

Там дорожники будут восстанавливать дорожное полотно. Необходимость срочного ремонта возникла из-за провала грунта возле колодцев.

Из-за ограничения ожидаются пробки в районе ПОШ и «Выстрела».

- Возможно, из-за этого будет затруднено движение автомобилей, но рабочие постараются быстрее завершить работы, - сообщили в Муниципальном центре управления Улан-Удэ.

дороги

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