В Бурятии выбрали самые творческие семьи

Победителями стала семья из Еравнинского района



В Бурятии подведены итоги конкурса семейного творчества «Семья и традиции». 1 июня на арт-фестивале «Старт в лето», посвящённом Международному дню защиты детей и Году семьи, выступили лауреаты конкурса.



В этом году в конкурсе приняло участие десять семей Бурятии. В своих видеопрезентациях семьи рассказали о традициях своей семьи, о том, что их объединяет и продемонстрировали разнообразное семейное творчество.



Победителями стала семья Черепановых из Еравнинского района. Более полувека песня сопровождает музыкальную династию Черепановых, воспитывая любовь к Родине, трудолюбие, позитивное отношение к жизни, терпимость, умение преодолевать тяготы жизни. Знаменитый семейный ансамбль Черепановых создан ещё в 1950 году. Сегодня пятое поколение династии Черепановых продолжает музыкальные традиции.



Лауреаты конкурса – семья Воротниковых из Прибайкальского района занимаются фермерством, рыбной продукцией. В свободное время большая семья собирается на праздниках, отмечают календарные праздники: Пасху, Рождество, посещают церковь.



Ещё одна семья – лауреат конкурса Гусляковы Николай Николаевич и Галина Валерьевна живут в Мухоршибири. Вместе более 20 лет, у них четверо детей. Участники народного ансамбля «Покров», глава семьи занимается коневодством, владеет нагайкой, кнутом, а супруга музыкальный руководитель в детском саду. Семья Гусляковых активные участники районных, республиканских конкурсов. Все члены семьи увлекаются музыкальным творчеством, поют, играют на фортепьяно, гармошке.



Третьими лауреатами стала семья Афимии Калашниковой из села Гашей Мухоршибирского района. Афимии Агеевне 84 года, у неё 8 детей, 18 внуков, 22 правнука. Несмотря на занятость она всегда находила силы для участия в общественной жизни села: была участницей вокального ансамбля. Свою любовь к семейской песне и культуре привила своим детям, внукам. Семейная реликвия – янтарные бусы передаются из поколения в поколение.



- Специальным дипломом «За креативную презентацию» отмечена семья Жигжитовых из села Харгана Селенгинского района, руководитель – Елена Бальжиева. Также специальным дипломом «Активная семья – счастливая семья» отмечена многодетная семья Хуригановых из Заиграевского района, - сообщает республиканский центр народного творчества.

