Врачи республики стали одними из первых в ДФО, внедрившими новый способ
В Бурятии эндоскописты республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко одними из первых на Дальнем Востоке внедрили новый малоинвазивный метод лечения заболевания пищевода (Ахалазии кардии) — пероральную эндоскопическую миотомию.
Ахалазия кардии — патологическое состояние желудка, которое сопровождается болезненным спазмом мышц пищевода, затруднённым глотанием пищи, болью в области груди и другими неприятными симптомами. Процесс попадания пищи из пищевода в желудок нарушается или вовсе не происходит.
До недавнего времени для устранения этой проблемы требовалась открытая операция, то есть вскрытие грудной, либо брюшной полости, что может сопровождаться и серьёзными осложнениями. На данный момент самым совершенным и инновационным методом лечения ахалазии кардии стала пероральная эндоскопическая миотомия.
Суть метода заключается в отсутствии разрезов — вмешательство проводится с помощью гибкого эндоскопа, который вводится через рот пациента и продвигается до участка патологического сужения. Орудуя специальными эндоскопическими инструментами, врач рассекает циркулярные мышечные волокна нижней трети пищевода. После этого место разреза стенки пищевода ушивается методом наложения клипс из медицинского материала. Уже на вторые сутки пациенты начинают питаться полутвёрдой пищей. Полноценное питание восстанавливается через неделю после операции.
- Внедрение метода пероральной эндоскопической миотомии в клиническую практику республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко позволит значительно расширить доступность лечения этого серьёзного заболевания, восстанавливая качество жизни не только для жителей Бурятии, но и всего Дальнего Востока, - сообщили в министерстве здравоохранения РБ.
В Бурятии внедрён новый метод лечения заболевания пищевода
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