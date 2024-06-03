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В Улан-Удэ девушку-инвалида обеспечили средствами реабилитации после вмешательства прокуратуры

В Улан-Удэ девушку-инвалида обеспечили средствами реабилитации после вмешательства прокуратуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Матери выплатили компенсацию морального вреда

16-летняя жительница Улан-Удэ – инвалид. По индивидуальной программе реабилитации девушка нуждалась в кресле-коляске, ходунках, опоре для сидения, функционально-корригирующем корсете. Однако ей их своевременно не выдали.

Проверка прокуратуры подтвердила нарушение исполнения законодательства об обеспечении детей-инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации.

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в суд иск о понуждении регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования обеспечить девушку техническими средствами реабилитации и компенсировать моральный вред.

- После вмешательства прокуратуры необходимые устройства медицинского назначения предоставлены. Вместе с тем Советский районный суд Улан-Удэ взыскал в пользу матери и ребёнка также компенсацию причинённого морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура инвалиды

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