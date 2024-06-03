Матери выплатили компенсацию морального вреда
16-летняя жительница Улан-Удэ – инвалид. По индивидуальной программе реабилитации девушка нуждалась в кресле-коляске, ходунках, опоре для сидения, функционально-корригирующем корсете. Однако ей их своевременно не выдали.
Проверка прокуратуры подтвердила нарушение исполнения законодательства об обеспечении детей-инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации.
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в суд иск о понуждении регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования обеспечить девушку техническими средствами реабилитации и компенсировать моральный вред.
- После вмешательства прокуратуры необходимые устройства медицинского назначения предоставлены. Вместе с тем Советский районный суд Улан-Удэ взыскал в пользу матери и ребёнка также компенсацию причинённого морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ девушку-инвалида обеспечили средствами реабилитации после вмешательства прокуратуры
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