В Улан-Удэ девушку-инвалида обеспечили средствами реабилитации после вмешательства прокуратуры

Матери выплатили компенсацию морального вреда



16-летняя жительница Улан-Удэ – инвалид. По индивидуальной программе реабилитации девушка нуждалась в кресле-коляске, ходунках, опоре для сидения, функционально-корригирующем корсете. Однако ей их своевременно не выдали.



Проверка прокуратуры подтвердила нарушение исполнения законодательства об обеспечении детей-инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации.



Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в суд иск о понуждении регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования обеспечить девушку техническими средствами реабилитации и компенсировать моральный вред.



- После вмешательства прокуратуры необходимые устройства медицинского назначения предоставлены. Вместе с тем Советский районный суд Улан-Удэ взыскал в пользу матери и ребёнка также компенсацию причинённого морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

