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Росгвардейцы поздравили маленьких жителей Бурятии с Днём защиты детей

Росгвардейцы поздравили маленьких жителей Бурятии с Днём защиты детей
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
В районах прошли разные мероприятия

В районах Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в выставках техники и экипировки, спортивных праздниках и поздравлениях детей.

В селе Сосново-Озерское Еравнинского района состоялась выставка техники экстренных и силовых служб. Районные подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, МЧС, МВД и скорой помощи показали оснащение служебных автомобилей. Сотрудники Росгвардии продемонстрировали спецсредства и экипировку, рассказали детям о службе в войсках национальной гвардии. На мероприятии, проходившем под эгидой общественной организации «ДоброДом» на площадке возле детско-юношеской спортивной школы, собралось более 300 человек.



В Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 1 июня прошёл спортивный праздник. Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан полиции Виталий Буянов осуществлял судейство в составе жюри на «Весёлых стартах». Детский праздник прошёл очень активно, весело и задорно. В конце праздника коллектив ОВО по Кабанскому району вручил сладкие подарки.

В Северобайкальске подразделения вневедомственной охраны и учебного морского отряда Росгвардии приняли участие в показе техники на центральной площади города. Росгвардейцы продемонстрировали водолазное оборудование и квадроциклы, автомобиль группы задержания и экипировку бойцов.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району побывали в детском лагере дневного пребывания. Росгвардейцы показали, как оборудована машина группы задержания, рассказали про специальные средства индивидуальной защиты. Ребята смогли примерить на себя каску, бронежилет и даже подержать в руках учебное оружие, сообщает пресс-служба ведомства. 


Росгвардия День защиты детей

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