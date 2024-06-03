В рамках мероприятия состоятся конные скачки и соревнования по разбиванию хребтовой кости
Конноспортивные соревнования (6+), приуроченные к проведению в Забайкалье второго этапа Российской выставки племенных овец и коз (6+), пройдут 8 июня на ипподроме Читинской госконюшни.
- В 12:00 на Читинской госконюшне стартуют конноспортивные соревнования с участием сильнейших скакунов из районов Забайкалья. Кроме того, ожидаем приезда конников из Республики Бурятии и Амурской области. Также в этот день на территории, прилегающей к ипподрому, состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции. Участников и гостей ожидает культурная программа, а также будет организовано катание на лошадях, - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.
Напомним, что основные мероприятия второго этапа Российской выставки племенных овец и коз пройдут на территории комплекса «Мегаполис спорт» с 7 по 9 июня. В эти дни запланирована игровая программа для семей с детьми, которых будут развлекать аниматоры. Они проведут конкурсы, устроят шоу с мыльными пузырями, будут угощать сладостями.
8 июня здесь же также состоится мастер-класс по приготовлению баранины на камнях. В этот же день на территории комплекса пройдёт демонстрация изделий из овечьей шерсти, соревнования по разбиванию хребтовой кости, выставка техники, продажа сельхозпродукции и сувениров.
- Торжественное открытие второго этапа Российской выставки племенных овец и коз состоится 9 июня в 11:00 на площадке перед комплексом «Мегаполис Спорт», церемония закрытия и награждения – в этот же день в 12:30. Лучшее хозяйство получит приз губернатора Забайкалья – автомобиль «Нива», - сообщает министерство сельского хозяйства региона.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите развернётся всероссийская выставка племенных овец
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие проведут в Новоселенгинске
В рамках мероприятия состоятся конные скачки и соревнования по разбиванию хребтовой кости
В столице республике проведут поэтический салон на открытом воздухе
Победителями стала семья из Еравнинского района
Врачи республики стали одними из первых в ДФО, внедрившими новый способ
Спортсмены соревнуются в четырёх дисциплинах
Церемония закрытия «ЗМКФ-2024» прошла в Чите вчера, 2 июня
Одежду из более чем 300 сказаний сравнили с археологическими находками
Республика завоевала 10 медалей соревнований
Полвека исполнилось в последний день весны закаменской семье
Они безостановочно кружат над популярным местом отдыха
Первой стала команда 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
Музыканты двух стран объединились в интернациональный молодёжный оркестр
Георгий Кушиташвили примет участие в олимпийском турнире в Париже
Также состоялось открытие мемориальной доски