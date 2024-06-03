03 июня

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В Чите развернётся всероссийская выставка племенных овец

В Чите развернётся всероссийская выставка племенных овец
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках мероприятия состоятся конные скачки и соревнования по разбиванию хребтовой кости

Конноспортивные соревнования (6+), приуроченные к проведению в Забайкалье второго этапа Российской выставки племенных овец и коз (6+), пройдут 8 июня на ипподроме Читинской госконюшни.

- В 12:00 на Читинской госконюшне стартуют конноспортивные соревнования с участием сильнейших скакунов из районов Забайкалья. Кроме того, ожидаем приезда конников из Республики Бурятии и Амурской области. Также в этот день на территории, прилегающей к ипподрому, состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции. Участников и гостей ожидает культурная программа, а также будет организовано катание на лошадях, - рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

Напомним, что основные мероприятия второго этапа Российской выставки племенных овец и коз пройдут на территории комплекса «Мегаполис спорт» с 7 по 9 июня. В эти дни запланирована игровая программа для семей с детьми, которых будут развлекать аниматоры. Они проведут конкурсы, устроят шоу с мыльными пузырями, будут угощать сладостями.

8 июня здесь же также состоится мастер-класс по приготовлению баранины на камнях. В этот же день на территории комплекса пройдёт демонстрация изделий из овечьей шерсти, соревнования по разбиванию хребтовой кости, выставка техники, продажа сельхозпродукции и сувениров.

- Торжественное открытие второго этапа Российской выставки племенных овец и коз состоится 9 июня в 11:00 на площадке перед комплексом «Мегаполис Спорт», церемония закрытия и награждения – в этот же день в 12:30. Лучшее хозяйство получит приз губернатора Забайкалья – автомобиль «Нива», - сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Возрастное ограничение: 6+.

Чита выставка конный спорт сельское хозяйство животноводство

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