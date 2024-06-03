В Забайкалье назвали победителей международного кинофестиваля

Церемония закрытия «ЗМКФ-2024» прошла в Чите вчера, 2 июня



Международный кинофестиваль завершился в Забайкалье. Торжественная церемония закрытия и объявление результатов конкурса прошли в краевой филармонии 2 июня.



Началось награждение с вручения театральных наград. Диплом первого межрегионального фестиваля «Подростки на подмостках», который прошёл в Забайкалье с 17 по 19 мая, вручили Николаю Г. из читинской школы № 55. Гран-при фестиваля школьного театрального творчества получил Павел Г. из Якутии.



Затем началось вручение наград победителей в кино. За лучший сценарий игрового короткометражного фильма приз получила Дарья Анциферова. Высокой оценки жюри удостоилась её работа «Ты смеёшься? Главная боль провинциального юмора» (16+). Также картину отметили за художественный вклад в развитие забайкальского документального кино. Специальный приз конкурса сценариев получили Татьяна Родимова и Софья Косажевская за «Скромный поминальный обед» (16+) — их работу жюри отметило за психологизм и тонкий драматический конфликт.



Лучшим короткометражным документальным фильмом признали «Катастрофу поселенского масштаба» (18+) режиссёра Сергея Шемякина, он же получил приз за лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском крае. А лучшим короткометражным игровым фильмом назвали «Сказки Айлин» (16+) режиссёра Асель Умаралиева. Лучшим семейным короткометражным фильмом стал «Ой, то не вечер» (16+) режиссёра Юлиана Гримута — эту номинацию впервые ввели в этом году.



Молодые таланты тоже получили заслуженные награды в конкурсе «Новый взгляд». Диплом «За новый взгляд на вечные ценности» получил фильм «Про мою маму и меня» (12+) режиссёра Дмитрия Губарева — он же получил «Приз зрительских симпатий». «За новый взгляд на проблему взросления» наградили работу «Год лисы» (12+) режиссёра Меган Гриффитс. Лучшим фильмом в конкурсе «Новый взгляд» стал «Гурас» (18+) режиссёра Саурав Рай из Индии.



В основной программе XI Забайкальского международного кинофестиваля лучшим сценарием этого года жюри признало работу из Канады «Счастливые дни» (18+) режиссёра Хлои Робишо.



Лучшим актёром стал Вячеслав Гардер за роль в фильме «Анжелюс» (16+), а лучшей актрисой признали испанскую артистку Марию Родригес Сото в фильме «Мамочка» (18+).



Лучшим режиссёром XI ЗМКФ стал Николай Корякин за фильм «Тимир» (16+), а лучшим фильмом назвали «Ахиллес» (16+) режиссёра Фархада Деларама. Приз зрительских симпатий также забрал режиссёр Николай Корякин за фильм «Тимир» (16+).



- Завершили церемонию призы губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Награду «За развитие Забайкальского международного кинофестиваля» получил актёр Юрий Беляев, «За яркий дебют на Забайкальском международном кинофестивале» поощрили артиста Александра Балуева, а «За преданность русскому кинематографу» приз получил актёр Владимир Стеклов, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



