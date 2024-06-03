03 июня

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В Монголии впервые подробно исследовали наряды героев эпоса

В Монголии впервые подробно исследовали наряды героев эпоса
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Одежду из более чем 300 сказаний сравнили с археологическими находками

В Монголии впервые провели сравнительное исследование по описанию наряда и одежды героев монгольских эпосов. Работу о своих исследованиях опубликовала доктор филологических наук Н. Нарангэрэл.

В конце мая в национальном музее Монголии состоялась презентация исследовательской работы. В ней раскрывается не только наследие словесного искусства, но и изучение материальной культуры монгольского народа. Автор сравнила устные и письменные источники с археологическими находками, объяснив их взаимосвязь. Сравнение с реальными находками провели совместно с художниками, работающими в технике монгольской живописи.

Так, учёная отметила, что в целом традиция одевания героев монгольских эпосов схожа с общим порядком одевания шаманских доспехов для ритуалов. Символично, что герои эпоса носили боевые доспехи, сделанные из нескольких слоёв. Рассмотрение одежды, украшений, их создания и использования, как единого ритуального комплекса, сыграло важную роль в изучении монгольского ритуала и эпоса.

- Это исследование характеризуется выявлением 45 видов одежды из более чем 300 монгольских героических эпосов и сравнением их с археологическими находками и историческими источниками, - рассказала Н. Нарангэрэл.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в эпосах монголы оставили подробное описание своей культуры, например, юрты, в которых они жили, одежда и оружие, которыми они пользовались. Исследователи отметили важность изучения одежды героев монгольских эпосов с точки зрения их использования, ритуала и символики.

По словам научного сотрудника института языка и литературы академии наук Монголии, доктора Т. Баясгалана, новая работа важна тем, что знакомит людей с исторической ситуацией столетней давности.

- Ранее мы проводили исследования в узком кругу, но автору этой книги удалось провести исследование в более широком масштабе. Это важное исследование, поскольку мы заново открыли, что монгольский эпос – это чудо, - заявил Т. Баясгалан.
Монголия наука

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