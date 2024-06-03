В районе Бурятии состоится праздник пушкинской поэзии

Мероприятие проведут в Новоселенгинске



В Селенгинском районе Бурятии отметят ежегодный праздник пушкинской поэзии. Мероприятие «В гости к Пушкину спешу...», приуроченное к 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоится в посёлке Новоселенгинск 6 июня.



В этот день на празднике выступят артисты Русского драматического театра имени Бестужева в обликах людей XIX века для полного погружения в эпоху того времени. Также будет представлена выставка рисунков «Галерея пушкинских героев».



В преддверии праздника проходит онлайн-конкурс сочинений. Более того, в день празднования состоится конкурс чтецов, где участники прочитают подготовленное стихотворение или отрывок из произведения поэта. Награждение чтецов и победителей онлайн-конкурса состоится в этот же день.



В программе праздника также состоятся Пушкинский пленэр, мастер-классы, квест-игра «Пушкин квест» и интерактивное мероприятие «В гостях у Арины Родионовны». Участникам праздника будет предоставлен свободный литературный микрофон «Я вновь читаю пушкинские строки!».



Мероприятие проведут в Новоселенгинском музее декабристов. Вход на праздник свободный, сообщает национальный музей РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

