Мероприятие проведут в Новоселенгинске
В Селенгинском районе Бурятии отметят ежегодный праздник пушкинской поэзии. Мероприятие «В гости к Пушкину спешу...», приуроченное к 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоится в посёлке Новоселенгинск 6 июня.
В этот день на празднике выступят артисты Русского драматического театра имени Бестужева в обликах людей XIX века для полного погружения в эпоху того времени. Также будет представлена выставка рисунков «Галерея пушкинских героев».
В преддверии праздника проходит онлайн-конкурс сочинений. Более того, в день празднования состоится конкурс чтецов, где участники прочитают подготовленное стихотворение или отрывок из произведения поэта. Награждение чтецов и победителей онлайн-конкурса состоится в этот же день.
В программе праздника также состоятся Пушкинский пленэр, мастер-классы, квест-игра «Пушкин квест» и интерактивное мероприятие «В гостях у Арины Родионовны». Участникам праздника будет предоставлен свободный литературный микрофон «Я вновь читаю пушкинские строки!».
Мероприятие проведут в Новоселенгинском музее декабристов. Вход на праздник свободный, сообщает национальный музей РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В районе Бурятии состоится праздник пушкинской поэзии
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