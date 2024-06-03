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В забайкальском Краснокаменске запланировали реконструкцию аэропорта

В забайкальском Краснокаменске запланировали реконструкцию аэропорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Появятся рейсы в Иркутск и Читу

В городе Краснокаменск Забайкальского края предполагается реконструкция аэропорта. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор края Александр Осипов после встречи с заместителем гендиректора компании «Атомредметзолото» Романом Копиным.

Всё будет сделано в рамках мастер-плана развития города. В частности, будет удлинена взлётно-посадочной полоса для приёма самолётов Ан-24, организации перелётов в Читу и Иркутск.

«Долгосрочный план развития города, разработанный по поручению президента Владимира Путина, предусматривает повышение транспортной доступности, модернизацию коммунальной инфраструктуры, обновление социальных объектов - школ, детских садов, домов культуры, общественных территорий и многое другое», - добавил Осипов.

Он договорился, что «Атомредметзолото», добывающая в Краснокаменске уран, поучаствует в процессе.

По мнению губернатора Забайкальского края, Краснокаменск должен стать «городом с конкурентной экономикой, хорошими крупными работодателями и развитой инфраструктурой».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии мастер-план разработан для города Северобайкальска и Улан-Удэ.

Забайкальский край Краснокаменск мастер-план аэропорт

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