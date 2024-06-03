Иркутск принимает всероссийские соревнования по боулингу

Спортсмены соревнуются в четырёх дисциплинах



В Иркутске с 3 по 8 июня проходят всероссийские соревнования по боулингу. Заявки на участие в турнире подали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Томска, Омска и других населённых пунктов.



Участники борются за медали в четырёх дисциплинах: личные, парные соревнования среди мужчин и женщин, а также парные смешанные и командные соревнования (3 человека). К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего спортивного разряда.



Кроме того, в эти дни в 26-й раз состоится турнир на кубок Байкала, сообщает министерство спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

