03 июня

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Иркутск принимает всероссийские соревнования по боулингу

Иркутск принимает всероссийские соревнования по боулингу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спортсмены соревнуются в четырёх дисциплинах

В Иркутске с 3 по 8 июня проходят всероссийские соревнования по боулингу. Заявки на участие в турнире подали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Томска, Омска и других населённых пунктов.

Участники борются за медали в четырёх дисциплинах: личные, парные соревнования среди мужчин и женщин, а также парные смешанные и командные соревнования (3 человека). К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего спортивного разряда.

Кроме того, в эти дни в 26-й раз состоится турнир на кубок Байкала, сообщает министерство спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск боулинг спорт

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