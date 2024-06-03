Спортсмены соревнуются в четырёх дисциплинах
В Иркутске с 3 по 8 июня проходят всероссийские соревнования по боулингу. Заявки на участие в турнире подали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Томска, Омска и других населённых пунктов.
Участники борются за медали в четырёх дисциплинах: личные, парные соревнования среди мужчин и женщин, а также парные смешанные и командные соревнования (3 человека). К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего спортивного разряда.
Кроме того, в эти дни в 26-й раз состоится турнир на кубок Байкала, сообщает министерство спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск принимает всероссийские соревнования по боулингу
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