S7 на всё лето увеличила количество авиарейсов по маршруту Улан-Удэ – Москва

До трёх в день

С 1 июня по 2 сентября авиакомпания S7 планово увеличила количество рейсов Москва - Улан-Удэ - Москва до трёх ежедневных. Об этом сообщил гендиректор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Лето на Байкале - очень высокий сезон, - объяснил он в своём телеграм-канале. - Покупайте билеты заранее».

Весной S7 выполняла два ежедневных утренних рейса.

По данным «Байкал-Daily», новый рейс из Москвы – дневной. S7 3037 прилетает в Улан-Удэ в 12:20, а S7 3038 улетает в столицу России в 13:30.