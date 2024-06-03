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S7 на всё лето увеличила количество авиарейсов по маршруту Улан-Удэ – Москва

S7 на всё лето увеличила количество авиарейсов по маршруту Улан-Удэ – Москва
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

До трёх в день

С 1 июня по 2 сентября авиакомпания S7 планово увеличила количество рейсов Москва - Улан-Удэ - Москва до трёх ежедневных. Об этом сообщил гендиректор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Лето на Байкале - очень высокий сезон, - объяснил он в своём телеграм-канале. - Покупайте билеты заранее».

Весной S7 выполняла два ежедневных утренних рейса.

По данным «Байкал-Daily», новый рейс из Москвы – дневной. S7 3037 прилетает в Улан-Удэ в 12:20, а S7 3038 улетает в столицу России в 13:30.

Аэропорт "Байкал" авиация S7 S7 Airlines

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