Футбольный клуб «Бурятия» везёт из Кемеровской области три очка

Проиграли в Новокузнецке, крупно победили в Междуреченске

31 мая «Бурятия» играла в гостях в Новокузнецке с одноимённым футбольным клубом. На 76 минуте команда из Улан-Удэ пропустила гол. Встреча закончилась со счётом 1:0.

«Очень обидное поражение для нас, - цитирует главного тренера Сергея Белькова пресс-служба клуба. - В целом вели игру, больше атаковали, но, к сожалению, подвела реализация моментов. Нужно было забивать самим. В итоге пропустили и проиграли. Повторюсь: очень обидно».

По словам Белькова, функциональная готовность игроков в этой игре «порадовала»

«Было видно, что ребята готовы хорошо, силы были. В первом тайме выполнили установку, игра шла на чужой половине поля. В перерыве внесли коррективы, вроде всё было нормально. Но очень тяжело играть против опытных новокузнецких футболистов, которые обороняются по 8-9 человек. Мы должны были забивать, но таков футбол».

Крупная победа

2 июня состоялся матч в Междуреченске с ФСК «Распадская». Игра получилась довольно грубой. Клуб из Бурятии мог пропустить уже на пятой минуте: спасла штанга. Тренер междуреченцев нервничал, наезжал на главного судью с кроки поля. В результате схлопотал на 25 минуте жёлтую карточку.

На 30 минуте был удалён Дмитрий Чистяков из «Распадской». Он сфолил на футболисте «Бурятии», который оказался на газоне. Судьи долго совещались. В итоге главный арбитр показал Чистякову красную карточку. Хозяева остались вдесятером. Отметим, что нарушение произошло в центре поля.

На 41 минуте прекрасный гол со штрафного с дальней дистанции прямо напротив ворот забил Андрей Белобородов. Вратарь «Распадской» сначала вроде бы зафиксировал мяч, но выпустил его из рук. И тот прыгнул в сетку ворот.

Во втором тайм на 55 минуте «Бурятия» забила второй гол. Один на один с вратарём вышел Алексей Рябованов.

На 61 минуте футболисты из Междуреченска сократили разрыв. Но буквально через минуту счёт стал 3:1 в пользу «Бурятии». Автор гола – Игнат Пустовой.

На 75 минуте Андрей Белобородов довёл счёт его до крупного, забив головой из штрафной после углового удара.

В добавленные пять минут междуреченцы имели хороший момент: но после удара из вратарской мяч каким-то образом прошёл выше ворот.Как ранее сообщал «Байкал-Daily», из трёх первых матчей чемпионата «Бурятия» выиграла два , набрав к пятому туру (четвёртый ФК пропустил, так как в чемпионате играют 11 команд) шесть очков. Столько же оставалось и после поражения в четвёртой игре в столице Забайкалья.

В первом круге «Бурятия» проведёт в Улан-Удэ ещё всего два матча. Они пройдут уже в середине лета. 5 июля в десятом туре игра с ФК «Новосибирск-М». В 11 туре ФК «Бурятия» примет футболистов «Динамо-Барнаул-М». Эти матчи станут завершающими в первом круге чемпионата. А 12 июня наш клуб сыграет в Улан-Удэ матч кубка Сибири с «Читой».



Возрастное ограничение – 0+