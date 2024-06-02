02 июня

Популярное

Пятерым жителям Бурятии просто так раздали «корочки» о получении профессий

Пятерым жителям Бурятии просто так раздали «корочки» о получении профессий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фактически они не проходили соответствующих курсов

В Бурятии по решению суда признали недействительными пять свидетельств о профессии рабочего. Соответствующий иск попад прокурор Кабанского района.

В ходе проверки прокуратура установила, что между организацией и образовательным учреждением был заключен договор на обучение. Пятерым работникам выдали свидетельства: одно по профессии «Электрослесарь КИПиА» и четыре по профессии «Стропальщик». Фактически же они курсы не посещали, обучение не проходили, квалификационные экзамены не сдавали. Таким образом свидетельства им о профессии рабочего выданы незаконно, являются недействительными.

- Исковые требования судом удовлетворены, свидетельства признаны недействительными, - сообщает Кабанский районный суд.

Решение в законную силу пока не вступило.
прокуратура суд поддельные документы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Футбольный клуб «Бурятия» везёт из Кемеровской области три очка
Футбольный клуб «Бурятия» везёт из Кемеровской области три очка
Общество, 02.06.2024

Проиграли в Новокузнецке, крупно победили в Междуреченске

Пятерым жителям Бурятии просто так раздали «корочки» о получении профессий
Пятерым жителям Бурятии просто так раздали «корочки» о получении профессий
Общество, 02.06.2024
Фактически они не проходили соответствующих курсов
В Бурятии школьники заложили плодово-ягодный сад
В Бурятии школьники заложили плодово-ягодный сад
Общество, 02.06.2024
В будущем планируют высадить плодовые деревья
В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой
В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой
Общество, 02.06.2024
На строительство нового корпуса было выделено 117 миллионов рублей
В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот
В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот
Общество, 02.06.2024
Среди обладателей жилья - несколько участников СВО
В Улан-Удэ приняли прямой рейс из Горно-Алтайска
В Улан-Удэ приняли прямой рейс из Горно-Алтайска
Общество, 01.06.2024
Воздушное судно традиционно встретили водной аркой. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии семейная пара отметила золотую свадьбу
В Бурятии семейная пара отметила золотую свадьбу
Общество, 01.06.2024
Виктор и Любовь живут вместе 50 лет 
В Бурятии ожидаются высокие классы пожарной опасности
В Бурятии ожидаются высокие классы пожарной опасности
Общество, 01.06.2024
Они прогнозируются на территории нескольких районов 
В Улан-Удэ прошёл парад колясок
В Улан-Удэ прошёл парад колясок
Общество, 01.06.2024
Необычный парад состоялся на территории перинатального центра 
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2024
Общество, 01.06.2024
Колокола, рассада, велики. Сакура, которая луизеания и великое седлание топиарий
Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ
Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ
Общество, 01.06.2024
Взялись за дорогу на ул. Борсоева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^