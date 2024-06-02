В Бурятии школьники заложили плодово-ягодный сад





В Тункинском районе Бурятии ученики агракласса Шимкинской школы-интерната заложили плодово-ягодный сад. На пришкольном участке они высадили вишню войлочную, чёрную и красную смородину, жимолость синюю и крыжовник.Сотрудники агрономического факультета Наталья Васильева и Амгалан Чирипов провели для школьников и учителей мастер-класс по посадке и уходу за многолетними насаждениями.- Работа по закладке сада будет продолжена, в планах - высадка плодовых культур, - сообщили в администрации Тункинского района.