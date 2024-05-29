Иркутянин нашёл пакет с украшениями на 1,5 млн и вернул их









В Иркутске полицейские поблагодарили местного жителя, который вернул владелице пакет с золотыми украшениями весом более трёх килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Пакет с золотом мужчина нашёл в апреле на парковке в Октябрьском округе. Каждое изделие хранилось в отдельном зип-пакете и имело бирку.Мужчина отнёс находку в полицию, где уже имелось заявление о пропаже ювелирных изделий. Об этом несколько часов назад заявила 43-летняя иркутянка. Стоимость потерянных украшений, по её словам, превышает 1,5 млн рублей.Женщину пригласили в отдел, и она сразу же опознала свою пропажу.Руководство городского управления полиции поблагодарило иркутянина в торжественной обстановке за проявленную бдительность и активную гражданскую позицию.- Считаю, что людям надо желать того, чего желаешь себе. Поэтому даже мысли не возникло поступить по-другому, - поделился Роман.Полицейские напоминают, что согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ «Находка», нашедший вещь, в том числе деньги или банковские карты, обязан принять меры по возврату потерянного либо оставленного имущества законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.