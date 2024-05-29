За помехи работе мусоровозов будут наказывать рублём
Депутаты Улан-Удэнского горсовета установили запрет на парковку автомобилистов возле мусорных баков. Соответствующие поправки внесены в правила благоустройства городских территорий. Решение принято сегодня на сессии горсовета.
Согласно изменениям, парковка автомобилей около мусорных баков, препятствующая работе мусоровозов, запрещена. Нарушителей ждут административные штрафы.
- Такие нарушения постоянные, особенно это касается домов с плотной застройкой. Сейчас мы вводим ответственность за такое нарушение, а порядок выписывания административных штрафов будет следующим этапом. В настоящий момент – это от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, - сообщил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году горожане проучили водителя, который мешал проезду мусоровоза к контейнерам, увешав его автомобиль мусорными пакетами.
В Улан-Удэ запретили парковку возле мусорных баков
Общество, Фото:
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