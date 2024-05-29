В Бурятии сельчане остались без летнего водопровода из-за должников

- Почему должны страдать те, кто платит? Куда на него можно пожаловаться? – вопрошают сельчане.



В райадминистрации на это заявили: если местные власти несут затраты по содержанию водокачки и летнего водопровода, сельский глава требует оплату долга за предыдущий год обоснованно. Несогласным посоветовали обращаться в комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством.



Жители одного из сёл в Мухоршибирском районе поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», имеет ли право глава поселения не запускать летний водопровод из-за должников.