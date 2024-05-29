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В Бурятии телёнка «из пробирки» назвали Амуром

В Бурятии телёнка «из пробирки» назвали Амуром
Общество,  Фото:предоставлено минсельхозом РБ
У него милое сердечко на лбу

В сельхозкооперативе «Фреза» в Бурятии родился телёнок «из пробирки». 29 мая малышу с сердечком на лбу исполнилось четыре дня.

- Красавец симментал (порода коров – прим. ред.) родился в сельхозкооперативе «Фреза» благодаря процедуре искусственного осеменения, которую проводили специалисты Госплемслужбы в прошлом году, - отметили в минсельхозе.

Телёнка назвали Амуром.

Как сообщал «Байкал-Daily», впервые эту технологию апробировали в республике в июле 2022-го. В апреле в одном из СПК Мухоршибирского района на свет появились пять телят «из пробирки».

домашние животные коровы сельское хозяйство

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