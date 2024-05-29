На севере Бурятии завершены работы по устройству настила на новом мосту

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Движение по нему планируют открыть в конце этого года



В селе Уоян, в Северо-Байкальском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт моста через реку Полувананда. В настоящее время проведены работы по устройству нижнего, верхнего и колейного настила, тротуаров и перил. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Общая стоимость работ составляет 53,3 млн. рублей.



- В апреле подрядчик начал работы по обустройству дощатого настила моста и его проезжей части. В настоящее время проведены следующие работы: устройство нижнего настила из лафета, обустройство верхнего настила из досок, создание колейного настила из досок, устройство настила тротуаров и деревянных перил, протяжка существующих болтовых соединений. Данные работы проводятся в соответствии с утверждённым графиком, - рассказал Вячеслав Михалев, зампредседателя комитета по управлению муниципальным хозяйством.



Как сообщает министерство транспорта РБ, мост через реку Полувананда важен для местных жителей. Он связывает две части села Уоян, по нему проходит школьный маршрут. Кроме того, вся социальная инфраструктура села находится за мостом.



