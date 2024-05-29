В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»

С ними не спешили заключать трудовые договора



В Тункинском районе Бурятии два кочегара ресурсоснабжающей организации работали без заключения трудового договора. При этом им выплачивалась заработная плата ниже установленного минимального размера оплаты труда.



Нарушение трудовых прав выявила проверка прокуратуры. Прокурор района обратился в суд с иском о признании правоотношений кочегаров с организацией трудовыми.



- Тункинский районный суд иск удовлетворил. С работниками оформлены трудовые договоры, произведён перерасчёт по заработной плате на общую сумму более 45 тысяч рублей, каждому выплачена компенсация морального вреда 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Кроме того, генерального директора привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», его оштрафовали на 10 тысяч рублей.



