В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Урок прошёл в Заиграевском районе



Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по Заиграевскому району Бурятии Александр Шагжиев выступил перед выпускниками Онохойской средней общеобразовательной школы № 1.



Росгвардеец рассказал об особенностях поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации, а также в президентские кадетские училища.



- В войсках национальной гвардии Российской Федерации проводится набор в военные институты, расположенные в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове, - рассказал командир отделения Александр Шагжиев. – Абитуриентам необходимо подать заявление в военные комиссариаты муниципального образования или в территориальный орган Росгвардии по месту воинского учёта. Поступление осуществляется на базе среднего (полного) общего образования.



Александр Шагжиев рассказал старшеклассникам условия и порядок сдачи вступительных испытаний, подробно остановившись на социальных гарантиях военнослужащих и сотрудников Росгвардии.



В завершении урока он пожелал выпускникам успехов на предстоящих экзаменах, а также стремления к новым вершинам.



Подробная информация о Новосибирском военном институте имени генерала армии Яковлева И.К., Пермском военном институте, Санкт-Петербургском военном ордена Жукова институте, Саратовском военном ордена Жукова краснознамённом институте и кадетских училищах размещена на сайте Росгвардии в разделе «Образовательные организации» https://www.rosguard.gov.ru/page/index/structure .



По всем возникающим вопросам абитуриенты и их законные представители могут обратиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, телефоны: 8 (3012) 37-81-35.

