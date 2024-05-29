В селе Мухоршибирь в Бурятии начали капремонт дорог

Общество, Фото: администрация района

Работы проводят по двум улицам



В селе Мухоршибирь начался капитальный ремонт дорог. Работы проводятся по улицам Медиков и Заречная, сообщили в районной администрации.



В этом году Мухоршибирский район Бурятии вошёл в республиканскую программу «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», в районе её реализация рассчитана до 2027 года.



В проектно-сметной документации разработан ремонт дорог Мухоршибири, который будет проводиться поэтапно:



- 2024 -2025 годы - ул. Доржиева, Заречная, Медиков;

- 2026 г. - ул. Советская, 30 лет Победы;

- 2027 г. - ул. Смолина.

