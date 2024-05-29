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В селе Мухоршибирь в Бурятии начали капремонт дорог

В селе Мухоршибирь в Бурятии начали капремонт дорог
Общество,  Фото:администрация района
Работы проводят по двум улицам

В селе Мухоршибирь начался капитальный ремонт дорог. Работы проводятся по улицам Медиков и Заречная, сообщили в районной администрации.

В этом году Мухоршибирский район Бурятии вошёл в республиканскую программу «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», в районе её реализация рассчитана до 2027 года.

В проектно-сметной документации разработан ремонт дорог Мухоршибири, который будет проводиться поэтапно:

- 2024 -2025 годы - ул. Доржиева, Заречная, Медиков;
- 2026 г. - ул. Советская, 30 лет Победы;
- 2027 г. - ул. Смолина.
дороги дорожный ремонт

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