Прокурор Бурятии встретился с родителями детей-инвалидов

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Приём состоялся в паллиативном отделении детской больницы



Прокурор Бурятии Михаил Филичев и уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина провели приём в паллиативном отделении детской республиканской клинической больницы. На приём обратились родители детей-инвалидов.



- В коллективном заявлении родители подняли проблемы предоставления комплексной медицинской помощи, обеспечения медицинского учреждения высокотехнологичным оборудованием, доступности паллиативного отделения, предоставления мер психологической поддержки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В прокуратуре уточнили, что родители маленьких пациентов в обращениях поставили «вопросы обеспечения необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, предоставления единовременного пособия при рождении ребёнка» .



Михаил Филичев поставил на контроль результаты рассмотрения поступивших обращений.

