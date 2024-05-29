Приём состоялся в паллиативном отделении детской больницы
Прокурор Бурятии Михаил Филичев и уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина провели приём в паллиативном отделении детской республиканской клинической больницы. На приём обратились родители детей-инвалидов.
- В коллективном заявлении родители подняли проблемы предоставления комплексной медицинской помощи, обеспечения медицинского учреждения высокотехнологичным оборудованием, доступности паллиативного отделения, предоставления мер психологической поддержки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В прокуратуре уточнили, что родители маленьких пациентов в обращениях поставили «вопросы обеспечения необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, предоставления единовременного пособия при рождении ребёнка» .
Михаил Филичев поставил на контроль результаты рассмотрения поступивших обращений.
Прокурор Бурятии встретился с родителями детей-инвалидов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Урок прошёл в Заиграевском районе
Скоро нерпа прибудет в Улан-Удэ
Работы проводят по двум улицам
Приём состоялся в паллиативном отделении детской больницы
Местных жителей попросили успевать туда до полудня
Мера господдержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Проезд для транспорта там пока не открыли
Его привели в порядок после жалоб местных жителей
Также специалисты устанавливают мотопомпы
Благодаря её бдительности удалось избежать крупного пожара
Играть будут дети до 11, 13, 15 и 17 лет
Также здесь состоится традиционный молебен
Возможны грозы и град
Общество, 28.05.2024
Мероприятие проводится для популяризации здорового образа жизни среди людей старшего возраста
Общество, 28.05.2024
Они будут выполняться с частотой два раза в неделю