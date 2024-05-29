29 мая

28 мая

Популярное

В забайкальской семье родился десятый ребёнок

В забайкальской семье родился десятый ребёнок
Общество,  Фото:компания «Удоканская медь»
Малыша назвали Сергеем

В отделе ЗАГС Каларского района Забайкалья зарегистрировано рождение десятого ребёнка в семье Ольги и Юрия. Мальчика назвали Серёжей. У его родителей теперь пять мальчиков и пять девочек. Дети носят редкие для региона имена, например: Лукерья, Тихон, Еремей.

Многодетная мать говорит, что с детства мечтала о большой семье.
- Всегда знала, что у меня будет минимум пять ребятишек. План перевыполнила. Дети – это счастье, смысл жизни. Они меня дисциплинируют, мотивируют и радуют каждый день, - заявила мама Ольга.

На протяжении многих лет она работает врачом-педиатром в поликлинике Каларской ЦРБ. Кроме этого, находит время для саморазвития и продолжает обучение. В будущем планирует получить второе высшее образование по профилю «психология».

С рождением Сергея семью поздравили представители администрации Каларского округа, местной горнометаллургической компании, а также сотрудники отдела ЗАГС.

- В целом в Каларском округе установилась положительная динамика рождаемости. С начала года здесь на свет появился 21 ребёнок, в прошлом году за аналогичный период были зарегистрированы 18 детей. На сегодняшний день в округе проживают 119 многодетных семей, в них воспитываются 380 детей, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край дети семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбран лучший музыкальный проект Дальнего Востока
В Улан-Удэ выбран лучший музыкальный проект Дальнего Востока
Общество, 29.05.2024
Победу праздновал якутский исполнитель
В районе Бурятии ввели запрет на охоту
В районе Бурятии ввели запрет на охоту
Общество, 29.05.2024
Ограничения введены из-за лесных пожаров
Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата России
Стрелки Бурятии завоевали 9 медалей чемпионата России
Общество, 29.05.2024
Сборная республики выиграла второе общекомандное место
Бурятские рукопашники выиграли награды международного турнира
Бурятские рукопашники выиграли награды международного турнира
Общество, 29.05.2024
Соревнования стран СНГ по АРБ завершились в Киргизии
Борцы Бурятии взяли 12 медалей во Владивостоке
Борцы Бурятии взяли 12 медалей во Владивостоке
Общество, 29.05.2024
В столице Приморья завершился турнир по спортивной борьбе
Улан-удэнцы выступили против сокращённой пятницы для женщин
Улан-удэнцы выступили против сокращённой пятницы для женщин
Общество, 29.05.2024
Они считают, что офисные работницы в этот день всё равно «не занимаются делом»
Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ
Анатолий Кушнарёв стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество, 29.05.2024
Решение приняли депутаты горсовета
В Бурятии лесники помогли с дровами семье участника СВО
В Бурятии лесники помогли с дровами семье участника СВО
Общество, 29.05.2024
Они заготовили и доставили близким бойца три кубометра топлива
В столице Бурятии нашли «туалетный ужас»
В столице Бурятии нашли «туалетный ужас»
Общество, 29.05.2024
Общественники заявили, что такого безобразия в 21 веке быть не должно

В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
В Бурятии росгвардейцы провели урок профориентации
Общество, 29.05.2024
Урок прошёл в Заиграевском районе
В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»
В Бурятии с кочегарами работали «в чёрную»
Общество, 29.05.2024
С ними не спешили заключать трудовые договора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^