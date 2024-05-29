В забайкальской семье родился десятый ребёнок

Малыша назвали Сергеем



В отделе ЗАГС Каларского района Забайкалья зарегистрировано рождение десятого ребёнка в семье Ольги и Юрия. Мальчика назвали Серёжей. У его родителей теперь пять мальчиков и пять девочек. Дети носят редкие для региона имена, например: Лукерья, Тихон, Еремей.



Многодетная мать говорит, что с детства мечтала о большой семье.

- Всегда знала, что у меня будет минимум пять ребятишек. План перевыполнила. Дети – это счастье, смысл жизни. Они меня дисциплинируют, мотивируют и радуют каждый день, - заявила мама Ольга.



На протяжении многих лет она работает врачом-педиатром в поликлинике Каларской ЦРБ. Кроме этого, находит время для саморазвития и продолжает обучение. В будущем планирует получить второе высшее образование по профилю «психология».



С рождением Сергея семью поздравили представители администрации Каларского округа, местной горнометаллургической компании, а также сотрудники отдела ЗАГС.



- В целом в Каларском округе установилась положительная динамика рождаемости. С начала года здесь на свет появился 21 ребёнок, в прошлом году за аналогичный период были зарегистрированы 18 детей. На сегодняшний день в округе проживают 119 многодетных семей, в них воспитываются 380 детей, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

