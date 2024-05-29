Вузы Бурятии выиграли гранты всероссийского конкурса

Финансирование получат проекты медиашкол, спортивного фестиваля и патриотического форума



Два вуза Бурятии выиграли гранты на всероссийском конкурсе «Росмолодёжь». Всего на конкурс было подано 2575 заявок от 285 учебных заведений. В число победителей попало 160 вузов из 62 субъектов России.



По информации министерства спорта РБ, Бурятский государственный университет суммарно получит почти 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов:

- Медиашкола «MediaMate» (1 146 000 рублей);

- Фестиваль студенческого спорта «Спортивное поколение» (308 тысяч рублей) от студенческого спортивного клуба «Байкальские волки».



Восточно-Сибирский государственный институт культуры также выиграл суммарно 1,5 миллиона рублей:

- Патриотический форум детей и молодёжи «Слава России! Народу Слава!» (500 тысяч рублей);

- Медиа-арт школа «Дизайн на Байкале» (1 миллион рублей).

