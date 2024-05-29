Лучшие хоры выступят на главной площади республики в День России
Республиканская хоровая ассамблея, посвящённая 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Году семьи, пройдёт с 11 по 12 июня в городе Улан-Удэ. В ассамблее примут участие вокальные и хоровые коллективы культурно-досуговых учреждений, организаций и предприятий, домов творчества со всей Бурятии. В их исполнении прозвучат известные произведения российских и бурятских композиторов.
11 июня состоится отборочный этап конкурса, где жюри оценит вокально-хоровые коллективы, определят дипломантов и лауреатов конкурса.
12 июня, в День России на площади Советов проведут гала-концерт хоровой ассамблеи. Зрители увидят самые яркие выступления участников. Лучшие коллективы будут награждены дипломами лауреатов и денежными сертификатами, сообщает республиканский центр народного творчества.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проведут хоровую ассамблею, посвящённую 50-летию БАМа
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