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В Улан-Удэ в день Последнего звонка подросток напился и попал в реанимацию

В Улан-Удэ в день Последнего звонка подросток напился и попал в реанимацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сильно пьяному юноше стало плохо в сквере

В Улан-Удэ 15-летний подросток попал в больницу с сильным алкогольным отравлением в день Последнего звонка. Об этом рассказали в детской республиканской клинической больнице(ДРКБ).

Инцидент произошёл 25 мая в центре города. 15-летнему подростку, который сильно напился, стало плохо в сквере. Приехавшая скорая помощь доставила парня в отделение анестезиологии и реанимации детской больницы.

Состояние юного пациента было тяжёлым.

- Подростку была оказана вся необходимая медицинская помощь и комплексное лечение. Проведена дезинтоксикационная инфузионная терапия, благодаря которой проводится очищение организма от токсинов и шлаков, улучшается обмен веществ и функциональное состояние органов и систем, - пояснила врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова.

Когда состояние парня улучшилось, на долечивание его перевели в пульмонологическое отделение.

На сегодняшний день подросток находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке из отделения.

Установлено, что в день Последнего звонка подросток выпил крепкий алкогольный напиток. Сам он заверил, что до этого алкогольные напитки никогда не пробовал.

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