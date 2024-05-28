В Улан-Удэ в день Последнего звонка подросток напился и попал в реанимацию

Сильно пьяному юноше стало плохо в сквере



В Улан-Удэ 15-летний подросток попал в больницу с сильным алкогольным отравлением в день Последнего звонка. Об этом рассказали в детской республиканской клинической больнице(ДРКБ).



Инцидент произошёл 25 мая в центре города. 15-летнему подростку, который сильно напился, стало плохо в сквере. Приехавшая скорая помощь доставила парня в отделение анестезиологии и реанимации детской больницы.



Состояние юного пациента было тяжёлым.



- Подростку была оказана вся необходимая медицинская помощь и комплексное лечение. Проведена дезинтоксикационная инфузионная терапия, благодаря которой проводится очищение организма от токсинов и шлаков, улучшается обмен веществ и функциональное состояние органов и систем, - пояснила врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова.



Когда состояние парня улучшилось, на долечивание его перевели в пульмонологическое отделение.



На сегодняшний день подросток находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке из отделения.



Установлено, что в день Последнего звонка подросток выпил крепкий алкогольный напиток. Сам он заверил, что до этого алкогольные напитки никогда не пробовал.



