Возможны грозы и град
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 мая по южной половине республики облачно с прояснением, местами грозы, возможны ливни, град. Ветер западный 6-11, местами 15-18, при грозе порывы до 19-24 м/с. Днём +17, +22, по побережью Байкала немного прохладнее +11, +16 градусов.
По северной половине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём 22-27, по побережью Байкала 12-17 градусов выше ноля.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до 19-21 градуса тепла.
В Бурятии сохранится ненастная погода
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