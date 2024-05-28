В Улан-Удэ от «туалетной» плитки на Элеваторе избавятся к осени





Кстати, в апреле жильцы ближайших домов жаловались на жуткий шум из-за замены плитки, которую в народе давно прозвали туалетной.





Прошлой весной на сайте «Активный горожанин» и платформе обратной связи устроили голосование, в ходе которого жители бурятской столицы выбирали понравившийся эскиз по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы. Более половины в итоге проголосовали за цветные бетонные модули.



Торги объявили в январе. Приём заявок завершился 22 февраля. Начальная цена контракта составила 82 миллиона 577 тысяч рублей, а заказчиком выступил комитет городского хозяйства. Победу одержало ООО, уронившее стоимость контракта до 75 миллионов 971 тысячи.



Кстати, аукцион пришлось проводить повторно. Изначально другое общество с ограниченной ответственностью согласилось сделать всё за 70 миллионов 603 тысячи. Однако другие компании, подавшие заявки, пожаловались в УФАС на нарушения при формировании требований к участникам аукциона и к материалам, используемым для ремонта. Жалобы признали обоснованными.





В Улан-Удэ продолжается обновление откосов на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября. Оно стартовало в апреле и должно завершиться до конца лета. Рабочие демонтировали там ограждения и убрали старую плитку.В комитете городского хозяйства сообщили, что все работы ведутся по графику. На площадке ежедневно трудятся 15 человек.- Сейчас специалисты наносят выравнивающий слой на откосы со стороны Ербанова-Борсоева. Подрядчик обещает привести их в порядок к 31 августа, – подчеркнули в КГХ.- Почти час ночи, а на Элеваторе проводятся работы по замене плитки вдоль проспекта 50-летия Октября. Работают болгаркой. Очень шумно, – писали люди в соцсетях. – Неужели нельзя днём это делать?