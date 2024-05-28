Артисты из Бурятии выступят на сцене Кремлёвского дворца

Концерт посвятят народам многонациональной России



6 июня в Государственном Кремлёвском дворце в рамках фестиваля всероссийского оркестра национальных инструментов народов России состоится премьера музыкально-литературной программы «Дыхание светлых именин». Она будет посвящена 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.



На на сцене Большого зала Кремлёвского дворца впервые в истории соберётся всероссийский оркестр национальных инструментов народов России. Оркестр будет состоять из коллективов и музыкальных инструментов, представляющих культуру всех народов многонациональной России.



- Впервые в едином музыкальном организме зазвучат русская балалайка и бурятские чанза и моринхуур, якутский хомус и чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр, дагестанские агач-кумуз и башкирский кубыз, олицетворяя Россию во всем её национальном многообразии, - сообщили организаторы.



Бурятию представят:



- народная артистка Республики Бурятия, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета Ольга Жигмитова,



- народный артист Республики Бурятия, российский мультиинструменталист, солист горлового пения и музыкант Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал» Баттувшин Балданцэрэн,



- лауреат I степени международного конкурса молодых композиторов имени Сергея Прокофьева, композитор и аранжировщик, студент Российской академии музыки имени Гнесиных Лудуб Очиров.



Отметим, на концерте также выступят известные певцы и музыканты России: Надежда Крыгина, Рамил Гайзуллин, Ирина Крутова, Максим Павлов, Александр Чернышев и другие.





Возрастное ограничение 6+



