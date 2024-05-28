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Должник из Улан-Удэ выплатил 400 тысяч, чтобы съездить за границу

Должник из Улан-Удэ выплатил 400 тысяч, чтобы съездить за границу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Долг он копил несколько лет

В Бурятии судебные приставы добились погашения крупной задолженности по алиментам. 43-летний улан-удэнец уплатил долг перед своим сыном после того, как ему ограничили выезд за границу.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии, по решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать своему сыну алименты в твёрдой денежной сумме в размере 5 000 рублей. Однако свои родительские обязанности отец долгое время игнорировал.

- В 2022 году в рамках исполнительного производства должника пришлось объявить в розыск. После того, как было установлено его местонахождение, судебные приставы применили к нему комплексные меры принудительного характера. К этому моменту задолженность по алиментам, с учетом индексации, достигла 400 тысяч рублей, - отмечают в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ.

Решающую роль сыграло наложенное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Чтобы снять все запреты, должник полностью погасил всю задолженность.

Отметим, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации выносится, если задолженность по судебному акту о взыскании алиментов составляет свыше 10 тысяч рублей, а исполнительное производство находится на исполнении более 2 месяцев.
алименты судебные приставы

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