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В центре Улан-Удэ возводят амфитеатр

В центре Улан-Удэ возводят амфитеатр
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Он появится рядом с мемориалом Победы

В парке «Мемориал Победы» в столице Бурятии возводят амфитеатр. Бетонирование основания объекта завершено, подрядная организация приступила к армированию и возведению стен. Параллельно в верхней части парка идёт укладка тротуара. Всего будет благоустроено более полутора километров новых дорожек с тремя видами тротуарного покрытия.

– Ход работ идёт по графику. На месте со всеми задействованными структурами и подрядчиком отрабатываем вопросы, которые возникают в ходе строительства, чтобы создать привлекательные, комфортных городские пространства, – рассказал первый заммэра по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев во время еженедельного выездного совещания.

По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, в этом году обустраивают правую сторону «Мемориала Победы», в 2025 приступят к левой части. С правой стороны парка будет пруд с мостиком, амфитеатр и ротонда для проведения различных мероприятий. С левой – смотровая площадка «Парящий мост», стела «Город трудовой доблести». Помимо этого, здесь проведут дополнительное озеленение территории, установят новое освещение и систему видеонаблюдения.

Улан-Удэ благоустройство

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