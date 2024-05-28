В Бурятии завершился праздник хорового пения

Общество, Фото: колледж искусств им. П.И. Чайковского

В Улан-Удэ прошёл финал фестиваля-конкурса «Пою мою республику»



24 мая в Бурятии состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Пою мою республику», посвящённый 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Дню славянской письменности и культуры.



Открыл концертную программу гимн святым Кириллу и Мефодию композитора Петра Ильича Чайковского. Также в этот вечер участники исполнили песни о вечных ценностях, любимой родине, а также о природе и традициях на русском и бурятском языках. Своим талантом блеснули коллективы детских школ искусств Бурятии, любители из районных и городских домов культуры, сольные исполнители, хоры и ансамбли трудовых коллективов, государственной службы, медицинских работников и производственных предприятий. Охвачено мероприятием пятнадцать районов республики.



- Зрительный зал ликовал, тепло встречал и провожал многочисленные коллективы и ансамбли, солистов, которые в этот вечер от души исполнили свои любимые произведения. Можно по праву назвать этот фестиваль одним из самых масштабных, здесь нет возрастных рамок, а только желание петь и радовать всех вокруг своими чарующими голосами, прославляющими свою большую и малую Родину, - сообщили в пресс-службе колледжа искусств Чайковского.



Победителями в различных номинациях стали: младший хор «Аллегретто» (Детская школа искусств №14), старший хор ДШИ №3 им. С.В. Семыкина, смешанный хор колледжа искусств им. П.И. Чайковского, Артур Д. (Детская школа искусств №3 им. С.В. Семыкина), Николай С. (колледж искусств им. П.И. Чайковского), сводный хор отдела культуры МО «Курумканский район», Александр К. (средняя общеобразовательная школа №32 г. Улан-Удэ»). С полными результатами фестиваля-конкурса можно ознакомиться на сайте колледжа Чайковского.



