Также здесь состоится традиционный молебен
В Московской области состоится бурятский национальный праздник «Обоогой наадан. Его отметят 8 июня в городе Подольск.
Программа мероприятия включает традиционный молебен «Обоо тахилга», соревнования по бурятским национальным видам спорта (шагай наадан, барагай наадан, талаан тобшо наадан, стрельба из лука, hээр шаалган, бухэ барилдан), волейболу, мини-футболу, мини-волейболу и концерт.
Праздник состоится в ФСК «Заречье». Мероприятия стартуют с 11:00, сообщает бурятское землячество в Москве.
Возрастное ограничение: 6+.
В Подмосковье отметят бурятский праздник
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