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В Бурятии соревновались мэргэны

В Бурятии соревновались мэргэны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике прошли соревнования по стрельбе из бурятского и традиционного лука

24 мая в Бурятии прошёл традиционный турнир по стрельбе из национального лука памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Климентия Улаханова.

Как сообщает отдел национальных видов спорта министерства спорта и молодёжной политики РБ, по результатам соревнований победителями и призёрами стали:

Стартовый круг

Традиционный лук
1 место - Мархаев Бато
2 место - Хальбаев Саян
3 место - Абашеев Цырен-Доржо

Бурятский лук

Ветераны. Женщины
1 место - Базарова Валентина
2 место - Баясхаланова Дарижап
3 место - Бадмаева Аюна

Ветераны. Мужчины
1 место - Николаев Дугаржап
2 место - Егоров Константин
3 место - Аюржанаев Насакдоржи

Женщины
1 место - Цыренова Эльвира
2 место - Аюрзанаева Донара
3 место - Галданова Сэсэгма

Мужчины
1 место - Бадмаев Солбон
2 место - Батоев Бато-Жаргал
3 место - Гармаев Баирта

Абсолютное первенство

Традиционный лук
Абсолютный чемпион - Мархаев Бато
2 место - Хальбаев Саян
3 место - Доржиев Альберт
4 место - Хорганов Эрдэм

Бурятский лук

Мужчины
Абсолютный чемпион - Гармаев Баирта
2 место - Бадмаев Сандан
3 место - Будаев Арсалан
4 место - Бадмаев Солбон

Женщины
Абсолютная чемпионка - Аюрзанаева Донара
2 место - Абидуева Арюна
3 место - Бадмаева Аюна
4 место - Цыренова Эльвира

Ласти мэргэн - Долгоржап Базаровна (6 ласти)

Командное первенство
1 место - Джидинский район, 270 очков
2 место - Кижингинский район, 270 очков
3 место - Селенгинский район, 256 очков
4 место - Иволгинский район, 220 очков
5 место - Баргузинский район, 209 очков
6 место - Железнодорожный район, 190 очков

Бурятия спорт стрельба из лука

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