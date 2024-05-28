В Бурятии соревновались мэргэны

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике прошли соревнования по стрельбе из бурятского и традиционного лука



24 мая в Бурятии прошёл традиционный турнир по стрельбе из национального лука памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Климентия Улаханова.



Как сообщает отдел национальных видов спорта министерства спорта и молодёжной политики РБ, по результатам соревнований победителями и призёрами стали:



Стартовый круг



Традиционный лук

1 место - Мархаев Бато

2 место - Хальбаев Саян

3 место - Абашеев Цырен-Доржо



Бурятский лук



Ветераны. Женщины

1 место - Базарова Валентина

2 место - Баясхаланова Дарижап

3 место - Бадмаева Аюна



Ветераны. Мужчины

1 место - Николаев Дугаржап

2 место - Егоров Константин

3 место - Аюржанаев Насакдоржи



Женщины

1 место - Цыренова Эльвира

2 место - Аюрзанаева Донара

3 место - Галданова Сэсэгма



Мужчины

1 место - Бадмаев Солбон

2 место - Батоев Бато-Жаргал

3 место - Гармаев Баирта



Абсолютное первенство



Традиционный лук

Абсолютный чемпион - Мархаев Бато

2 место - Хальбаев Саян

3 место - Доржиев Альберт

4 место - Хорганов Эрдэм



Бурятский лук



Мужчины

Абсолютный чемпион - Гармаев Баирта

2 место - Бадмаев Сандан

3 место - Будаев Арсалан

4 место - Бадмаев Солбон



Женщины

Абсолютная чемпионка - Аюрзанаева Донара

2 место - Абидуева Арюна

3 место - Бадмаева Аюна

4 место - Цыренова Эльвира



Ласти мэргэн - Долгоржап Базаровна (6 ласти)



Командное первенство

1 место - Джидинский район, 270 очков

2 место - Кижингинский район, 270 очков

3 место - Селенгинский район, 256 очков

4 место - Иволгинский район, 220 очков

5 место - Баргузинский район, 209 очков

6 место - Железнодорожный район, 190 очков



