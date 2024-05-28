В республике прошли соревнования по стрельбе из бурятского и традиционного лука
24 мая в Бурятии прошёл традиционный турнир по стрельбе из национального лука памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Климентия Улаханова.
Как сообщает отдел национальных видов спорта министерства спорта и молодёжной политики РБ, по результатам соревнований победителями и призёрами стали:
Стартовый круг
Традиционный лук
1 место - Мархаев Бато
2 место - Хальбаев Саян
3 место - Абашеев Цырен-Доржо
Бурятский лук
Ветераны. Женщины
1 место - Базарова Валентина
2 место - Баясхаланова Дарижап
3 место - Бадмаева Аюна
Ветераны. Мужчины
1 место - Николаев Дугаржап
2 место - Егоров Константин
3 место - Аюржанаев Насакдоржи
Женщины
1 место - Цыренова Эльвира
2 место - Аюрзанаева Донара
3 место - Галданова Сэсэгма
Мужчины
1 место - Бадмаев Солбон
2 место - Батоев Бато-Жаргал
3 место - Гармаев Баирта
Абсолютное первенство
Традиционный лук
Абсолютный чемпион - Мархаев Бато
2 место - Хальбаев Саян
3 место - Доржиев Альберт
4 место - Хорганов Эрдэм
Бурятский лук
Мужчины
Абсолютный чемпион - Гармаев Баирта
2 место - Бадмаев Сандан
3 место - Будаев Арсалан
4 место - Бадмаев Солбон
Женщины
Абсолютная чемпионка - Аюрзанаева Донара
2 место - Абидуева Арюна
3 место - Бадмаева Аюна
4 место - Цыренова Эльвира
Ласти мэргэн - Долгоржап Базаровна (6 ласти)
Командное первенство
1 место - Джидинский район, 270 очков
2 место - Кижингинский район, 270 очков
3 место - Селенгинский район, 256 очков
4 место - Иволгинский район, 220 очков
5 место - Баргузинский район, 209 очков
6 место - Железнодорожный район, 190 очков
В Бурятии соревновались мэргэны
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