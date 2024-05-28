28 мая

27 мая

Популярное

Иркутские учёные проанализировали колебания на Солнце

Иркутские учёные проанализировали колебания на Солнце
Общество,  Фото:ИСЗФ СО РАН
Они описали их основные наблюдательные характеристики в разных частях солнечных пятен

Сотрудники института солнечно-земной физики СО РАН в Иркутске описали основные свойства колебаний, наблюдающихся в разных частях пятен на Солнце. Результаты работы обобщены в статье, опубликованной в журнале «Солнечно-земная физика».

Доктором физико-математических наук Николаем Кобановым и кандидатом физико-математических наук Андреем Челпановым представлен опыт, полученный в разные годы при исследовании колебательных процессов в солнечных пятнах, включая тень пятна, полутень и ближайшие окрестности.

- Один из предложенных подходов – анализ колебаний и волн в атмосфере Солнца, которые возникают в результате небольших вспышек, - рассказал Андрей Челпанов. - Мелких вспышек на Солнце очень много, поэтому именно с их «помощью» можно измерять параметры распространения волн в атмосфере звезды, ведь эти вспышки значительно не меняют характеристики среды. Для анализа мы использовали данные, полученные на автоматизированном солнечном телескопе Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН в посёлке Монды (Республика Бурятия). Для этого пятно или факел на Солнце наблюдаются одновременно в двух спектральных линиях – это позволяет получать данные с двух уровней высоты, а значит, наблюдать объёмную картину процессов, которые происходят в активной области. Также использованы данные спутниковой обсерватории SDO, которая наблюдает Солнце одновременно в нескольких спектральных линиях, снимки делаются каждые 12 секунд на протяжении 14 лет.

Как сообщили в ИСЗФ СО РАН, иркутские учёные проанализировали картину распределения колебаний в солнечном пятне, колебания в зоне эвершедовских течений, характерных для полутени пятен, и распространение волн над пятном в вертикальном направлении. Они предложили использовать вспышечную модуляцию амплитуды собственных колебаний среды, чтобы устранить неопределённости, которые возникают при измерении фазовой разницы сигналов – именно по ней судят о скорости распространения волновых возмущений в атмосфере Солнца.

Иркутская область Бурятия наука солнце солнечные пятна

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутские учёные проанализировали колебания на Солнце
Иркутские учёные проанализировали колебания на Солнце
Общество, 28.05.2024
Они описали их основные наблюдательные характеристики в разных частях солнечных пятен
В райцентре Бурятии достраивают ещё один детский сад
В райцентре Бурятии достраивают ещё один детский сад
Общество, 28.05.2024
Дошкольное учреждение в Иволгинске собираются открыть к новому учебному году
В заповеднике Забайкалья медведь «помог» проверить фотоловушки
В заповеднике Забайкалья медведь «помог» проверить фотоловушки
Общество, 28.05.2024
Косолапый развернул устройства и оставил на деревьях задиры
В Бурятии соревновались мэргэны
В Бурятии соревновались мэргэны
Общество, 28.05.2024
В республике прошли соревнования по стрельбе из бурятского и традиционного лука
В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники
В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники
Общество, 28.05.2024
Стоимость объекта оценивается в один миллиард рублей
В Забайкалье родилась первая тройня 2024 года
В Забайкалье родилась первая тройня 2024 года
Общество, 28.05.2024
Её зарегистрировали в Нерчинском районе
За два года Бурятия отремонтировала более 80 объектов в ДНР
За два года Бурятия отремонтировала более 80 объектов в ДНР
Общество, 28.05.2024
Специалисты из республики работают в подшефном регионе постоянно
Спортсмен из Бурятии стал призёром «Парасибириады»
Спортсмен из Бурятии стал призёром «Парасибириады»
Общество, 28.05.2024
Всесибирские соревнования проводились в Хакасии
В центре Улан-Удэ возводят амфитеатр
В центре Улан-Удэ возводят амфитеатр
Общество, 28.05.2024
Он появится рядом с мемориалом Победы
В Улан-Удэ на 2 дня для транспорта закроют часть улицы Ленина
В Улан-Удэ на 2 дня для транспорта закроют часть улицы Ленина
Общество, 28.05.2024
Запрет начнёт действовать с вечера 30 мая
Утверждена эмблема празднования 358-летия Улан-Удэ
Утверждена эмблема празднования 358-летия Улан-Удэ
Общество, 28.05.2024
Столицу Бурятии украсят ко Дню города
В Закаменске завершается капремонт стационара ЦРБ
В Закаменске завершается капремонт стационара ЦРБ
Общество, 28.05.2024
Работы планируют закончить в начале лета
Иркутские полицейские сквозь пробки помогли доставить в больницу мужчину с микроинфарктом
Иркутские полицейские сквозь пробки помогли доставить в больницу мужчину с микроинфарктом
Общество, 28.05.2024
По словам врачей, любое промедление могло стоить пациенту жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^