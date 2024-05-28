В Забайкалье родилась первая тройня 2024 года

Общество, Фото: администрация Нерчинского района Забайкалья

Её зарегистрировали в Нерчинском районе



Первая тройня Забайкалья этого года родилась в Нерчинском районе. Два мальчика и девочка родились у супругов Сергея и Любови. Малышей назвали Иван, Михаил и Анна.



В семье Сергея и Любови есть старший ребёнок – трёхлетний сын Фёдор. Теперь уже многодетная семья проживает в посёлке Приисковый.



Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, поздравить родителей в день вручения первых документов детей пришли представители администрации муниципалитета и поселения. Родителям вручили поздравительный адрес и подарки.



Напомним, что последний раз рождение тройни в Забайкальском крае было отмечено в краевом перинатальном центре в декабре 2023 года. Также в 2023 году одна тройня была зарегистрирована в селе Капцегайтуй Краснокаменского района.

