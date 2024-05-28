Косолапый развернул устройства и оставил на деревьях задиры
В рамках мониторинга в Сохондинском заповеднике Забайкалья были проверены фотоловушки. Как выяснилось после снятия данных у сотрудников заповедника появился «лохматый помощник» – бурый медведь. Косолапый хищник прошёл по тропе вслед за людьми и «проверил» все фотоловушки.
- Неудивительно, что медведь заинтересовался фотоловушками, так как просыпаясь после зимней спячки, эти животные обследуют ту территорию, на которой проживают, и оставляют там свои запаховые метки на маркировочных деревьях. Таким образом, животные подключаются к лесной «социальной сети» и сообщают остальным сородичам, что территория занята. На видео видно, что мечение деревьев доставляет медведю настоящее удовольствие, - сообщили в заповеднике.
Хотя «лохматый коллега» развернул устройства, всё же в объектив попались самец кабарги и три лося. Также рядом с фотоловушкой косолапый оставил задиры — это дистанционный способ коммуникации.
- Меточные деревья помогают сообщить соседям о себе и своём праве на территорию. Чаще всего косолапые выбирают крупные хвойные стволы у троп как своих звериных, так и общих с человеком. Зачастую животные предпочитают не напрямую прокладывать путь через тайгу, а охотно используют просеки и тропы, которыми пользуемся и мы. Интересно, что в местах совместного проживания одни и те же деревья могут использовать медведи, росомахи, кабаны и другие звери, - пояснила пресс-служба Сохондинского заповедника.
В заповеднике Забайкалья медведь «помог» проверить фотоловушки
Общество, Фото:
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