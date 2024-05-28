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За два года Бурятия отремонтировала более 80 объектов в ДНР

За два года Бурятия отремонтировала более 80 объектов в ДНР
Общество,  Фото:УКС РБ
Специалисты из республики работают в подшефном регионе постоянно

С начала восстановительных работ Бурятия восстановила и отремонтировала 85 объектов жилой и социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Среди них детские сады, школы, дороги, игровые площадки и жилые дома. Большое внимание уделили объектам коммунальной инфраструктуры. На этом работы не заканчиваются и уже разработан план до 2030 года.

Напомним, что с 2022 года Бурятия помогает восстанавливать Старобешевский район ДНР. За три года строители восстановили множество пострадавших от обстрела объектов и отремонтировали важные сооружения, ремонт которых не проводился долгое время. Школы, детские сады, жилые дома и водоводы не ремонтировались с момента постройки, а это середина прошлого века. На восстановление привлекаются как местные подрядные организации, так и из Бурятии.

К примеру, в посёлке Старобешево подрядная организация из Бурятии сейчас ремонтирует водопровод. До недавнего времени трубы были сильно повреждены и протекали. Подрядчик заверяет, что уже в июне водовод будет отремонтирован, и жители посёлка смогут пользоваться водой без ограничений.

- Мы ремонтируем четыре линии водоснабжения. Общая протяжённость труб около 5 км. Ремонт проходит по улицам Щорса, Школьная и вдоль Донецкого проспекта, - рассказал бригадир подрядчика Иннокентий Степанов.

Кроме этого, работа усложняется тем, что в районе отсутствуют схемы расположения сетей. Строители вынуждены самостоятельно проводить исследования, что может влиять на сроки сдачи объектов. Тем не менее, в большинстве случаев работу удаётся выполнить в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что строителям приходится работать в сложных условиях. Так, в селе Кумачово в конце прошлого года от ракетного обстрела пострадало здание местной школы, а именно угол верхнего этажа. Строители восстановили повреждённую часть здания, отремонтировали всю кровлю, заменили окна и провели внутреннюю отделку. Как рассказали в управлении капитального строительства РБ, этот ремонт позволит обновить объект по современным стандартам, так как пострадавший корпус школы был построен почти 90 лет назад.

В этом году на средства из бюджета Бурятии построили пять детских площадок, отремонтировали кооперативное здание, две скважины, уличное освещение и восстановили кровлю двух многоквартирных домов. В скором времени специалисты начнут ремонт школы в селе Марьяновка, а также спортивного комплекса «Колос» в посёлке Старобешево. На данный момент проект находится на стадии разработки, и в июне планируется начать капитальный ремонт. До 2030 года в Старобешевском районе также планируется ремонт школ, детских садов и объектов водоснабжения.

Бурятия строительство капитальный ремонт ДНР

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