28 мая

27 мая

Популярное

В райцентре Бурятии достраивают ещё один детский сад

В райцентре Бурятии достраивают ещё один детский сад
Общество,  Фото:УКС РБ
Дошкольное учреждение в Иволгинске собираются открыть к новому учебному году

К новому учебному году планируют открыть ещё один детский сад в пригороде Улан-Удэ. Готовность детского сада на сто мест в посёлке Иволгинск составляет 85%.

На строительной площадке осталось выполнить благоустройство прилегающей территории, завершить отделочные работы внутри здания, подключить электричество, установить вентиляцию и слаботочные системы. Срок окончания строительства установлен не позднее 1 июля, чтобы к началу нового учебного года детский сад смог открыть свои двери.

Как рассказали в управлении капитального строительства РБ, при строительстве детского сада подрядчик столкнулся с рядом трудностей. Одна из них — нехватка рабочих, что вызвало отставание от графика сдачи объекта. В настоящее время специалистами УКС с представителями подрядной организации прорабатываются способы решения проблем. Так, на днях обсудили вопросы, связанные с подключением электроснабжения по постоянной схеме.

- Совместно с представителями «Россети Сибирь» определили срок до начала июля, чтобы обеспечить электроснабжение по постоянной схеме для проведения пусконаладочных работ» - отметил начальник управления Анатолий Урбанов.

Подрядчику был установлен срок завершения всех работ до 1 июля. Затем детский сад будут готовить к вводу в эксплуатацию и передачи на баланс муниципального образования.

Напомним, строительство детского сада в посёлке Иволгинск началось в начале прошлого года. Стоимость объекта составляет более 200 миллионов рублей.

Бурятия детские сады строительство Иволгинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В заповеднике Забайкалья медведь «помог» проверить фотоловушки
В заповеднике Забайкалья медведь «помог» проверить фотоловушки
Общество, 28.05.2024
Косолапый развернул устройства и оставил на деревьях задиры
В Бурятии соревновались мэргэны
В Бурятии соревновались мэргэны
Общество, 28.05.2024
В республике прошли соревнования по стрельбе из бурятского и традиционного лука
В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники
В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники
Общество, 28.05.2024
Стоимость объекта оценивается в один миллиард рублей
В Забайкалье родилась первая тройня 2024 года
В Забайкалье родилась первая тройня 2024 года
Общество, 28.05.2024
Её зарегистрировали в Нерчинском районе
За два года Бурятия отремонтировала более 80 объектов в ДНР
За два года Бурятия отремонтировала более 80 объектов в ДНР
Общество, 28.05.2024
Специалисты из республики работают в подшефном регионе постоянно
Спортсмен из Бурятии стал призёром «Парасибириады»
Спортсмен из Бурятии стал призёром «Парасибириады»
Общество, 28.05.2024
Всесибирские соревнования проводились в Хакасии
В центре Улан-Удэ возводят амфитеатр
В центре Улан-Удэ возводят амфитеатр
Общество, 28.05.2024
Он появится рядом с мемориалом Победы
В Улан-Удэ на 2 дня для транспорта закроют часть улицы Ленина
В Улан-Удэ на 2 дня для транспорта закроют часть улицы Ленина
Общество, 28.05.2024
Запрет начнёт действовать с вечера 30 мая
Утверждена эмблема празднования 358-летия Улан-Удэ
Утверждена эмблема празднования 358-летия Улан-Удэ
Общество, 28.05.2024
Столицу Бурятии украсят ко Дню города
В Закаменске завершается капремонт стационара ЦРБ
В Закаменске завершается капремонт стационара ЦРБ
Общество, 28.05.2024
Работы планируют закончить в начале лета
В нацпарке в Бурятии установили противопожарные аншлаги
В нацпарке в Бурятии установили противопожарные аншлаги
Общество, 28.05.2024
В Тункинском нацпарке регулярно проходят рейды
В Забайкалье телефон пытались доставить в колонию с помощью квадрокоптера
В Забайкалье телефон пытались доставить в колонию с помощью квадрокоптера
Общество, 28.05.2024
Сотрудники колонии отследили посадку дрона по звуку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^