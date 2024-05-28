Стоимость объекта оценивается в один миллиард рублей
В селе Курумкан Курумканского района Бурятии началось строительство новой поликлиники. По планам новое медицинское учреждение будет обслуживать население всего района.
По проекту объект состоит из четырёх блоков, а его строительство будет завершено в конце 2025 года. Подрядная организация уже демонтировала здания старой поликлиники, выполнила устройство котлована и приступила к бетонным работам.
- На данный момент подрядчик выполняет устройство бетонной подготовки под фундамент первого, второго и третьего корпусов поликлиники, - рассказали в управлении капитального строительства РБ.
Всего объект будет состоять из четырёх блоков, включая взрослую поликлинику на 250 посещений, детскую поликлинику на 45 посещений, серологическую и паразитологическую лаборатории, а также административное здание.
Отметим, что старое здание детской поликлиники было построено в 1960-х годах, а взрослой поликлиники— в начале 20 века.
В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники
Общество, Фото:
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