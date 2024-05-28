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В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники

В райцентре Бурятии стартовало строительство поликлиники
Общество,  Фото:УКС РБ
Стоимость объекта оценивается в один миллиард рублей

В селе Курумкан Курумканского района Бурятии началось строительство новой поликлиники. По планам новое медицинское учреждение будет обслуживать население всего района.

По проекту объект состоит из четырёх блоков, а его строительство будет завершено в конце 2025 года. Подрядная организация уже демонтировала здания старой поликлиники, выполнила устройство котлована и приступила к бетонным работам.

- На данный момент подрядчик выполняет устройство бетонной подготовки под фундамент первого, второго и третьего корпусов поликлиники, - рассказали в управлении капитального строительства РБ.

Всего объект будет состоять из четырёх блоков, включая взрослую поликлинику на 250 посещений, детскую поликлинику на 45 посещений, серологическую и паразитологическую лаборатории, а также административное здание.

Отметим, что старое здание детской поликлиники было построено в 1960-х годах, а взрослой поликлиники— в начале 20 века.

строительство поликлиника Курумканский район Бурятия

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