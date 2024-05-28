Спортсмен из Бурятии стал призёром «Парасибириады»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Всесибирские соревнования проводились в Хакасии



Спортсмен из Бурятии Никита Саляхов занял третье место в упражнении вольный стиль на дистанции 50 м в соревнованиях «Парасибириада – 2024». Никита – воспитанник инструктора по АФК республиканской спортивно-адаптивной школы Алёны Варфаламеевой в посёлке Новая Брянь Заиграевского района.



Как сообщили в министерстве спорта РБ, спортивные игры Сибири среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли с 22 по 24 мая. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из 14 субъектов Сибири и Дальнего Востока, в том числе и участники СВО. Атлеты соревновались в спортивных дисциплинах: лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание и волейбол сидя.

