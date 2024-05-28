В Агинском округе представят фильм о подвиге Алдара Цыденжапова

На родине героя пройдёт первый показ ленты



В Агинском Бурятском округе состоится предпремьерный показ фильма «9 секунд» (возрастное ограничение: 12+), рассказывающего о подвиге Героя России Алдара Цыденжапова. Его покажут в кинотеатре окружного центра 1 июня.



Съёмки в Агинском округе проходили в течение двух недель с 16 июля 2023 года. На малой родине Алдара были отсняты несколько сюжетных линий: детство и юношество. Съёмки проходили на берегу озера Ножий, в Агинском дацане, в родной школе и доме героя.



Роль Алдара Цыденжапова исполнил артист Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, выпускник театрального института имени Б. Щукина Бато Шойнжонов. Ранее он исполнял роль Алдара в спектакле Саяна Жамбалова «Алдар. 9 секунд» (12+). В массовке и ролях второстепенного плана снялись земляки героя, учащиеся агинских школ.



- Алдар Цыденжапов погиб 24 сентября 2010 года — до окончания службы ему оставалось два месяца. Он предотвратил взрыв, перекрыв кран топливопровода, но сам получил тяжелейшие ожоги. После трагедии он прожил ещё четыре дня. Ценой своей жизни он спас 350 сослуживцев, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение: 12+.

