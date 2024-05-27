В Бурятии разыграли «Кубок Яшина»

Общество, Фото: ДФЛ РБ

Победителем стала команда «Голеадор СШ №6»



В Бурятии завершился региональный этап футбольного турнира «Кубка Яшина». На протяжении трёх дней 18 команд 2014 года рождения определяли сильнейшую, которая отправится в Москву на гала-финал соревнований.



Как сообщает Детская футбольная лига РБ, по итогам турнира первая тройка выглядела следующим образом:

Первое место – «Голеадор СШ №6»;

Второе место - Сборная ДФЛ Иркутской области;

Третье место – «Спартак».



Лучшими игроками соревнований стали:

«Лучший вратарь» - Тамир Г. («Спартак»);

«Лучший защитник» - Даниил Х. (Сборная ДФЛ);

«Лучший нападающий» - Даниил Б. («Голеадор СШ №6»);

«Лучший бомбардир» - Андрей Р. («Голеадор СШ №6»);

«Лучший игрок» - Андрей Р. («Голеадор СШ №6»).



Также были отмечены команды, не попавшие в плей-офф, но разыгравшие символический «Кубок ДФЛ»:

Первое место – «Байкал ДСС»;

Второе место – «Спарта-СШ №5 2015»;

Третье место – «Голеадор 2015».



