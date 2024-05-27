И только часть организаций рассматривают кандидатов со стороны
Представители сервиса по поиску работу SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство (43%) улан-удэнских компаний при подборе руководителей отдают предпочтение так называемым внутренним кандидатам. Ещё 14% стремятся брать управленцев со стороны, а 39% рассматривают на подобные должности и тех, и других.
«Своим» руководство доверяют в основном в таких отраслях, как логистика и информационные технологии (по 50%). А внешних кандидатов выбирают преимущественно в сфере услуг (16%).
В большинстве компаний Улан-Удэ начальников ищут среди «своих»
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И только часть организаций рассматривают кандидатов со стороны
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