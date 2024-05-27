В большинстве компаний Улан-Удэ начальников ищут среди «своих»

И только часть организаций рассматривают кандидатов со стороны



Представители сервиса по поиску работу SuperJob устроили опрос и выяснили, что большинство (43%) улан-удэнских компаний при подборе руководителей отдают предпочтение так называемым внутренним кандидатам. Ещё 14% стремятся брать управленцев со стороны, а 39% рассматривают на подобные должности и тех, и других.



«Своим» руководство доверяют в основном в таких отраслях, как логистика и информационные технологии (по 50%). А внешних кандидатов выбирают преимущественно в сфере услуг (16%).

