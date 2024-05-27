В Улан-Удэ постановщик Алиса Шикина рассказала о подготовке к премьере балета «Дюймовочка»

Премьера состоится 31 мая



В Бурятском театре оперы и балета 31 мая, а также 1,2,4,5 июня состоятся премьерные показы балета «Дюймовочка» (возрастное ограничение 0+) в постановке Алисы Шикиной.



В этом году Алиса Шикина заканчивает целевое обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории как балетмейстер. Её дипломной работой станет балет «Дюймовочка» по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена. Алиса Шикина выступила хореографом и автором либретто. На сайте Бурятского оперного театра опубликовано небольшое интервью с ней.



- Расскажите, как идёт подготовка к премьере спектакля?



- Для меня подготовка началась в том году. Я сочиняла либретто, подбирала музыку и искала каждому персонажу индивидуальную пластику. В театре же подготовка началась в марте. На данный момент готовы все костюмы, декорации почти готовы. Сейчас мы каждый день репетируем с артистами, прорабатываем все сцены с реквизитами и костюмами.



- Какое значение имеет «Дюймовочка» для вас?



- Для меня эта работа важна. Это мой первый полноценный балетный спектакль. Не опера, не мюзикл. Очень жду, как это всё соберется в целостную картину. Для артистов важно точно передать каждый жесть, выразительно исполнить каждую мизансцену. Так как это детский спектакль, нужно, чтобы каждый ребёнок сразу понимал, что происходит на сцене.



- Почему стоит сходить на спектакль «Дюймовочка»?



- Это будет что-то новое в Бурятском театре оперы и балета, будет интересная видеопроекция, технически любопытно использована бутафория. Будет интересно ни только детям, но и взрослым. В спектакле раскрываются человеческие отношения, как по-доброму нужно относится друг к другу, всегда помогать и заботиться о других.



Жителям и гостям столицы Республики Бурятия представится уникальная возможность первыми в мире увидеть совершенно новый балет со своим оригинальным сюжетом, хореографией, роскошными костюмами и эффектными видеодекорациями.



